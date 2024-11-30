Жители и гости Алматы вдохновились примером звёзд и олимпийцев по поддержке чистоты в городе

В рамках концепции "Таза Қазақстан" в последний день осени и недели чистоты в Алматы проходят экологические акции по уборке общегородских пространств. В Бостандыкском районе около 250 человек, среди них олимпийские призеры, звезды эстрады, активная молодежь привели в порядок участок на пересечении Шагабутдинова - Сатпаева, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил аким Бостандыкского района Санджар Алин, на сегодня в районе функционируют 5 подрядных организаций, которые занимаются санитарной очисткой дворов. Сотрудники ГКП "Алматы тазалык" убирают дорожную инфраструктуру.

"У нас 670 дворов. Чтобы контролировать работу по уборке, мы находимся на постоянной связи с председателями ОСИ и КСК. Если подрядные организации не исполняют свои обязательства, мы получаем сигнал через мессенджеры и стараемся оперативно реагировать. В случае нарушений применяем штрафные санкции, сначала к начальнику участка. Если случай повторяется, то мы накладываем штраф на саму организацию – там сумма намного больше. Если же подрядчик не исправляет ситуацию, то мы через суд расторгаем договор. На сегодняшний день у нас есть один подрядчик, которому мы направили досудебное письмо с требованиями. Если он не откликнется, то будем подавать в суд и разрывать отношения", — сказал аким района.

Среди участников акции оказался и казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призер Олимпиады-2000 в Сиднее, депутат маслихата Алматы Ислам Байрамуков.

"Сколько существует человечество, столько и будет оставаться актуальным вопрос соблюдения чистоты в доме и бережного отношения к окружающей среде, к городу, в котором живешь. Уборка городских пространств совместными усилиями - очень важная и нужная акция, так как Алматы всегда славился своей чистотой и зеленью. Думаю, что эта традиция не должна прерываться, а также ее надо поддерживать с привлечением молодежи, жителей города. Самое главное, когда у человека внутренний мир чист, то он не будет мусорить. Каждый должен быть ответственным за свои действия", — подчеркнул Ислам Байрамуков.

Не остались в стороне и звезды казахстанской эстрады. Певец Октем Алтаев призвал всех горожан поддержать данную инициативу по уборке города.

"Каждые выходные мы убирали эту территорию, однако мусора здесь не становится меньше. Хотелось бы призвать местных жителей данного участка не мусорить и поддерживать чистоту, ведь это наш общий дом. Да и в целом, алматинцы, призываю вас присоединиться к акции", — сказал Октем Алтаев.

Пришли на уборку также олимпийские призеры Олимпиады в Париже-2024.

"Сегодня мы пришли, чтобы поддержать чистоту нашего города, а также помочь всем работникам, которые очищают Алматы от мусора. Очень радостно видеть, что студенты и спортсмены подключаются к акции и стараются привести наш город в порядок. Я считаю, что это очень хорошо, ведь чистота начинается с тебя", - говорит бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Ислам Сатпаев.

В свою очередь бронзовый призер олимпийских игр Александра Ли отметила, что очень важно участвовать в таких акциях, так как мы здесь живем и убираем для себя.

"Уборка – это полезное занятие, и я очень рада видеть так много доброжелателей, которые не ленятся и помогают стать нашей стране чище и красивее", – говорит спортсменка.

На экоакции были также замечены активисты молодежных комьюнити-центров из движения "Экорейнджеры", которые вносят свой вклад в экологизацию нашего мегаполиса.

"С начала года в городе было проведено более 200 экоакций – это не только субботники, но и сбор вторсырья, познавательные лекции и так далее. Молодежь мегаполиса сейчас очень активно принимает участие в подобных мероприятиях. Хочу отметить, что мы, как экорейнджеры, понимаем, что Алматы должен быть всегда чистым, поэтому мы здесь", — сказал активити-координатор комьюнити-центра Алмалинского района Бейбит Жасуланулы.

Для уборки территории было задействовано три единицы специальной техники, в результате было вывезено около 30 тонн мусора. Это лишь небольшая часть от общего объема в 1300 тонн отходов, собранных с начала инициативы "Таза Қазақстан" в Алматы.

Основной целью мероприятия является повышение экологической осознанности горожан, формирование культуры охраны окружающей среды и поддержание чистоты в городе. По словам организаторов, такие мероприятия способствуют укреплению ответственности общества перед природой и помогают сделать Алматы комфортным городом для всех.