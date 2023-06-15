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  • Жители ещё двух сёл в области Абай смогли вернуться в свои дома
акимат области Абай Сегодня, 19:06
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Сегодня, 19:06
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Фото: акимат области Абай

Жители ещё двух сёл в области Абай смогли вернуться в свои дома

Эвакуированные из-за угрозы распространения лесного пожара жители сёл Половинка и Талица в области Абай вернулись в свои дома, передаёт BaigeNews.kz.

Cитуация в регионе стабилизировалась и находится на полном контроле властей.

Было принято решение о возвращении жителей.

Всего из сёл Половинка и Талица эвакуировали 72 человека, из них 24 ребенка.

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Сегодня, 19:06
97
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