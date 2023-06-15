Жители ещё двух сёл в области Абай смогли вернуться в свои дома

Фото: акимат области Абай

Эвакуированные из-за угрозы распространения лесного пожара жители сёл Половинка и Талица в области Абай вернулись в свои дома, передаёт BaigeNews.kz.

Cитуация в регионе стабилизировалась и находится на полном контроле властей.

Было принято решение о возвращении жителей.

Всего из сёл Половинка и Талица эвакуировали 72 человека, из них 24 ребенка.