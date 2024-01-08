  • 8 Января, 11:44
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Жители частного сектора в Уральске остались без электричества

Сегодня, 11:30
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открытые источники Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30
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Фото: открытые источники

Из-за аварийного отключения электроэнергии, 1530 абонентов частного сектора остались без электричества в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

"По данным единой службы “109”, утром восьмого января в микрорайонах Балауса и Болашак произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электричества остались 1530 абонентов частного сектора", - пишет издание.

К слову, отопительная система в частных домах работает от электроэнергии.

В городском акимате заверили, что для устранения неполадок на место выехала аварийная бригада.

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