Жители частного сектора в Уральске остались без электричества
Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30Сегодня, 11:30
77Фото: открытые источники
Из-за аварийного отключения электроэнергии, 1530 абонентов частного сектора остались без электричества в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.
"По данным единой службы “109”, утром восьмого января в микрорайонах Балауса и Болашак произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электричества остались 1530 абонентов частного сектора", - пишет издание.
К слову, отопительная система в частных домах работает от электроэнергии.
В городском акимате заверили, что для устранения неполадок на место выехала аварийная бригада.