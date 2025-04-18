Вместо капели и подснежников весна в столичном поселке Промышленный приходит с резиновыми сапогами и ассенизаторами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК. Уже второй год десятки домов частного сектора оказываются в водной ловушке: переполненные септики, затопленные дворы и дороги, которые буквально исчезают под талой водой.

С приходом тепла жизнь здесь превращается в квест. Ассенизаторы приезжают к жителям, как по расписанию - во время завтрака, обеда и ужина. Но сколько ни откачивай, вода возвращается снова и снова.

"У нас забиты септики и ванна, и туалет. И ни в туалет сходить, и никуда. Дворовый туалет - к нему не пройти. Теперь проблема: как справлять нужду - выливать на улицу, ну а куда еще", - рассказывает жительница поселка Валентина Вершинина.

Вода добралась и до дорог - или того, что от них осталось. Асфальт смыло, проехать по размытому покрытию сложно даже внедорожнику, не говоря уже о спецтехнике. В одном из случаев пожарная машина не смогла добраться до места возгорания: дорогу перекрыл застрявший ассенизатор, и спасателям пришлось сначала вытаскивать его из грязи.

Жители опасаются не только за имущество, но и за собственную безопасность. По их словам, фундаменты домов уже начали подмываться, а передвигаться по двору становится настоящим испытанием.

"Я вышла перед верандой, посмотреть уровень воды у сосен - и провалилась. Настолько, что даже дна не нащупала. Было ощущение, что затягивает. Это страшно", - говорит Валентина.

Местные давно заметили странную закономерность: затопления начались после строительства нового железнодорожного вокзала рядом с поселком. По словам жителей, инженерные изменения могли повлиять на движение грунтовых вод.

"Раньше такой беды не было. Всё началось, когда поставили железнодорожные опоры вдоль поселка. Там раньше вообще-то болото было - на месте нынешнего вокзала", - делится Нина Варакина, старожил поселка.

На недавней встрече с акимом Астаны жители потребовали ответа: когда поселок перестанет утопать? В ответ чиновник сообщил - проект ливневой канализации возможен, но не раньше, чем через два года. А само строительство займёт ещё дольше.

"Ваш объект, возможно, в конце года начнем. Но там проект, который не реализуется за один год - объем большой", - заявил аким.

А пока у местных - сезон большой воды. Сапоги, насосы и надежда, что весна когда-нибудь придёт без запаха канализации и страха провалиться под землю.

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