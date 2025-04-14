В Сети появилось видео, снятое 10 апреля в селе Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области, на котором видна активная добыча песчано-гравийной смеси. Автор публикации утверждает, что работы ведутся прямо под дорогой, рядом с водонапорной башней на улице Каменистой, что может представлять угрозу для людей и инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.

"Целую дыру выкопали. Грунтовые воды поднялись. По идее это закрытый участок — не должны копать", — сообщил мужчина на видео.

По его словам, как только началась съёмка, техника остановилась, а грузовики — замерли в ожидании.

Публикация сопровождалась призывом к природоохранной прокуратуре вмешаться в ситуацию. В посте также упоминалось о возможной коррупционной составляющей и бездействии местных властей.

На жалобы оперативно отреагировал акимат района. В официальном комментарии отмечается:

"ТОО "ХанЭлитСтрой" ведёт разработку недр в Байтереке. После появления видео в соцсетях на место выехала рабочая группа с представителями администрации, полиции и отдела предпринимательства. Проведена проверка и даны разъяснения руководству компании. До выяснения всех обстоятельств и границ участка работы приостановлены".

Также акимат организовал дежурство на месте и провёл разъяснительную работу среди жителей улицы Каменистой.

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