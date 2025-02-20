Жители Жезказгана оказались в ловушке собственного дома: здание на улице Алашахана признано аварийным несколько лет назад, но с тех пор ничего не изменилось. Стены покрываются трещинами, а единственная опора – железные подпорки, установленные за счёт самих жильцов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

"Больше восьми лет уже как наши жилища признаны аварийными. Говорили, что снесут, а на месте построят магазин. Ничего не сделали. Такое ощущение, что жильё нам дадут только после обрушения", - заявила жительница Жезказгана Меруерт Есболова.

"Мы скинулись деньгами, чтобы акимат поставил подпорки. Они поставили, но стены продолжают трескаться, за последние дни щели на 2 сантиметра увеличились. Я живу на пятом этаже, в квартире живут дети. Мы боимся за жизнь", - рассказал Нурбек Ашилов.

На данный момент в области Улытау насчитывается 457 ветхих домов. В Жезказгане 23 дома признаны аварийными.

"У нас есть программа по переселению. По плану будем переселять людей, а если нет – выплачивать компенсации. Мы уже завершили большую часть работы и объявим результаты жителям. В течение следующих четырёх лет планируем переселить 334 семьи, это около 3 200 человек", - сообщил руководитель Управления энергетики и ЖКХ Алмаз Жандарбеков.

Жильцы аварийного дома уже не питают надежд на скорое решение проблемы. Акимат области Улытау до сих пор не представил чёткие сроки по переселению.