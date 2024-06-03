Жители Бородулихинского района области Абай поддержали экоакцию "Таза Казахстан"

В Бородулихинском районе в рамках экологической республиканской акции "Таза Казахстан" продолжаются субботники. На этот раз субботник собрал более 50 человек, которые активно участвовали в очистке Центральной улицы, сквера возле Дома культуры и других общественных мест, передаёт BaigeNews.kz.

Участники скашивали траву, приводили в порядок территории организаций и учреждений, высаживали цветы, очистили фонтан.

Стоит отметить коллектив АО "Казпочта", который за время этого субботника привели в подобающий вид территорию возле учреждения. Они не только очистили территорию от мусора, но и высадили многолетние цветы, за которыми будут ухаживать все лето.

Редактор районной газеты "Новое время" Татьяна Катикеева, которая регулярно принимает участие в подобных мероприятиях, отметила положительную динамику в отношении населения к субботникам.

“Такие акции, как "Таза Казахстан", способствуют сплочению общества и формированию экологической культуры. Однако хотелось бы обратить внимание всех жителей на необходимость регулярной заботы о своих территориях. Не стоит ждать субботников - выходите на уборку своих участков, поддерживайте чистоту вокруг домов и леса. Только общими усилиями мы сможем сделать наш край чище”, - сказала Татьяна Катикеева.

Организация таких мероприятий не только улучшает экологическую ситуацию, но и формирует ответственное отношение к окружающей среде среди жителей Бородулихинского района. Надеемся, что пример участников субботников вдохновит многих на активное участие в подобных акциях и заботу о чистоте каждый день.