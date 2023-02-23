Жители Байконура с казахстанскими паспортами не могут получить бесплатные медуслуги - депутат

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Жители города Байконур с казахстанским гражданством не могут получать качественное медицинское обслуживание. Об этой проблеме заявила сенатор Акмарал Альназарова в своем депутатском запросе на имя главы Кабмина, передает BaigeNews.kz.

По информации депутата, около 4000 граждан нашей страны получают пенсию по нормам законодательства России, в том числе в соответствии с межправительственным Соглашением от 1996 года. И сейчас эти люди не могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОСМС из-за того, что их данные отсутствуют в информационных базах Минтруда нашей страны.

"Данная категория граждан Республики Казахстан, может получать медицинскую помощь только в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в казахстанской медицинской организации и экстренную помощь в организации Российской Федерации. Так в 2022 году не смогли получить более двух тысяч пациентов консультативно-диагностическую помощь, в том числе около 600 пациентов плановую стационарную помощь, в том числе коронарографию и офтальмохирургию", - отметила Альназарова.

С 2016 года в городе работает казахстанская больница, к которой прикреплены жители города Байконур, а также сел Торетам и Акай. Однако бесплатные медуслуги в необходимом объеме эта больница оказывает лишь застрахованным гражданам Казахстана.