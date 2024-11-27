Жители аварийных домов в Астане так и не получили обещанных квартир

Жителей трех аварийных домов в Астане, которым обещали выдать новые квартиры до ноября этого года, так и не переселили. Судя по рассказам людей, они даже не получили уведомления о скором сносе. Хотя такие должны были отправить ещё в сентябре. Журналист BaigeNews.kz встретился с жителями столицы для которых "коммунальный ад" стал обыденностью, чтобы узнать есть ли риски, что они вообще не получат обещанное жилье?

Общежитие по адресу Григория Потанина, 14/1 построили в 70-х. Сейчас износ здания приближается к 70%, а это уже явный показатель для его сноса. Изначально в акимате жильцам обещали расселить их в первом квартале года. Однако до сих пор вопрос не сдвинулся с места.

Жуткий канализационный запах из общих уборных встречает любого прямо с порога. В тусклом свете ламп на первом этаже поначалу не удается разглядеть грязь. Однако поднявшись выше замечаешь, как с потрепанных временем стен сходит штукатурка и их сплошным ковром покрывает черная плесень.

"Нам обещают выдать квартиры в доме по улице Бейбарыс Султан. Там есть такой большой, 25-этажный. Всем однокомнатные. По квадратуре говорили, что 36 будет, сейчас у меня 25 квадратных метров в этой комнате. Осень мы встретили, конечно, с теплом, но с КСК спорили. От нас ведь отказались, но из жилинспекции приходили и договорились, что доведут наш дом до расселения", - рассказывает местная жительница Анна Гребенюк.

Ведя журналистов с этажа на этаж, она отмечает, что значительная часть квартирантов уже съехала. В "наследство" они оставили коридоры и помещения забитые брошенными вещами. Они придают этому месту жуткую атмосферу. Из трещин в стенах на пятом этаже в подъезд задувает пронизывающий ветер. Дыры в полу перекрыты деревянными досками.

"Хоть в доме и не холодно, от труб идут большие теплопотери. Видите пар? Люди, конечно, бессовестные у нас. Мусор свой не выносят, оставляют пакеты прямо на лестничной площадке. Общие комнаты все загажены. Надеемся, что вскоре мы сможем отсюда уехать", - отмечает жительница дома.

Знаменитый на всю столицу "Пентагон", тоже ждет снос. Пятиэтажка по адресу Акбидай, 14 пользуется дурной славой у местных жителей, как из-за расположения, так и по целому ряду коммунальных проблем. Наверное, самая главная из них это отсутствие подключения к общей канализации. Нечистоты из всех этих квартир просто выводятся в степь и там растекаются в разные стороны, говорят люди. А если трубы забиваются, их неприятное содержимое стремится в квартиры на первых этажах.

Несмотря на громкие обещания выдать новые квартиры до наступления холодов, жильцам "Пентагона" до сих пор приходится обивать пороги акимата, чтобы узнать хоть какие-то подробности. Возглавившая группу активистов Ольга Логвин рассказывает, что договор о выкупе жилья был продлен до 30 ноября.

"Нас всегда уверяют, что в любом случае мы Новый год встретим в новых квартирах. Естественно, мы боимся, но не аварий на сетях отопления. Трассу два года назад районный акимат сделал. Страх заключается в устойчивости дома. В одной его стороне с первого по пятый этаж уже лопаются стеклопакеты. Практически у всех не открываются окна. То есть, дом накреняется с каждым днем. Это даже со стороны дороги видно. Я не знаю, чего в акимате ждут? Деньги, насколько я понимаю, на выкуп квартир выделены. Но каждый раз сроки отодвигаются. Сначала в октябре, потом в ноябре, сегодня уже конец месяца. Через несколько дней зима, а у нас даже уведомлений никаких нет", - делится возмущением Ольга Логвин.

Женщина беспокоится за фундамент здания, который в буквальном смысле не позволяет ей и соседям быть уверенными в завтрашнем дне. Кроме того, если посмотреть на фасад со стороны двора, можно заметить металлические стяги, которые удерживают стены на месте.

"Мы не знаем, что произойдет завтра с этим домом, потому что вода в подвале стоит. У нас там есть определенный приямок, с которого мы постоянно качали. На зиму мы насос отключаем, потому как, чем больше воду качаешь, тем больше она приходит. Но, тем не менее, этот приямок стоит с водичкой. Да, ее немного, но она стоит. Я даже не знаю, как это объяснить, но когда дом находится среди болота, это большой риск", - рассказывает жительница дома.

О скором переезде мечтает и другая жительница дома Нина Грубая. За шестнадцать лет она устала от тараканов и коммунальных проблем. Женщина не понимает, как некоторые люди смогли прожить в таких условиях сорок лет.

"Все у нас здесь плохо. Например, у меня в ванной вообще не идет вода. Мне не нравится район и сам дом. От соседки слышала, что для нас уже выкупили часть квартир, не знаю насколько это правда, но надеюсь на это", - говорит Нина Грубая.

Четырехэтажных дом №58 по улице Кенесары мог бы легко затеряться среди высотных ЖК, если бы не стоял прямо у дороги. Его, как и предыдущие дома, по первоначальным планам должны были расселить до ноября, но что-то пошло не так. Правда, у жильцов все же интересовались, в каком районе они хотели бы жить.

"К нам приходили, предлагали однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Один дом в районе проспекта Богенбай батыра, другой на юго-востоке, 24-этажный. Понятное дело, что нам будет тяжело в таком жить. Сейчас мы на первом этаже. Мне 84 года, а моему деду уже 90. И в последнее время мы часто ходим в поликлинику, здоровье уже подводит. Нервничаем с этим переездом", - рассказывает Александра Шилова.

К слову, люди здесь так же не получили обещанных уведомлений о скором переезде. Однако местные жители сами давно собирают вещи, чтобы в подходящий момент быть наготове.

Здание находится в низине. Утопленные в землю подъезды заливает после каждого дождя. По этой же причине канализация со всех зданий в округе собирается в здешних подвалах.

"Те дома подняли, канализация у них выше и когда там все стоит, к нам льется. Можете канализацию нашу посмотреть. Нам надоело собирать деньги. Трубы то у нас там хорошие. Мы сами пластик поставили. Но они не выдерживают напора. Нам бы еще крышу сделать, но если будут сносить, вряд ли кто-то этим займется. Вообще, жалко бросать здесь палисадник. Мы его сами благоустроили", - жалуется жительница дома Наталья Космолюк.

Главным врагом жителей дома по адресу Арнасай, 111 в жилом массиве "Пригородный" стала обычная вода. Она множит плесень, разрушает стены и приводит к замыканию электрических сетей. Крыша бывшего общежития настолько прохудилась, что способна пропустить через себя десятки литров дождя. Воду приходится выталкивать с лестничных площадок швабрами. С наступлением холодом люди смогли выдохнуть. А недавно в их истории произошло еще одно приятное событие.

"Мы сдали документы в департамент жилья и нас передвинули в очереди на снос на следующий год. Раньше ведь говорили, что ждать долго придется. Сначала мы даже не поверили. Теперь сидим в ожидании. Думаю, теперь ремонт здесь не нужен, раз решили переселять. Мы все делаем за свой счет обычно, канализацию чистим, убираем воду", - говорит жительница дома Оксана Балова.

(Фото: Марк Брюшко)

А вот кому еще долго придется ждать начала работ, так это жителям дома по адресу Жаханша Досмухамедулы, 10. Их очередь должна подойти лишь в 2026 году. Поэтому люди стараются поддерживать в подъездах чистоту. Правда, сказать, что это помогает можно с натяжкой. Стоит только войти в подъезд, как тебя сбивают с ног странные запахи. И это лишь верхушка коммунального айсберга.

"Мы не знаем, будет снос или не будет. Из всех домов в районе "Чугунки" наш можно считать образцовым, но, тем не менее, проблем здесь много. Все трубы старые, еще с завода чугунолитейного. Их надо менять. Общие туалеты на несколько квартир. Провода горят. Нам предлагали сделать капитальный ремонт. Соседние дома сделали, но лучше бы оставалось все как есть. У них все теперь из гипсокартона, трубы переделали некачественно. А мы еще хотим пожить по-человечески", - рассказывает местная жительница Кадиша Рамазанова.

Для того чтобы узнать реальную ситуацию по каждому из перечисленных выше домов, журналисты редакции обратились в управление жилья и жилищной инспекции Астаны. Там напомнили, что сейчас в рамках программы реновации на 2023-2029 годы существует сформированный перечень их 206 аварийных домов. В этом году планировалось переселение жителей 33 зданий.

"Согласно утвержденному перечню аварийных домов Астаны, подлежащих сносу в рамках реализации проекта реновации жилищного фонда, дома, расположенные по адресам: Акбидай, 14, Кенесары, 58, Потанина, 14/1 подлежат переселению в 2024 году. Для этого был заключен договор на поставку 704 квартир с ТОО "Меридиан", срок поставки 15 ноября текущего года", - сообщили в городском управлении жилья и жилищной инспекции.

Переселение, при этом, будет проводиться по мере поступления квартир в коммунальную собственность. А вот, что интересно, так это сроки сноса и расселения других жилых зданий.

"Жилой дом по улице Арнасай, 111 подлежит переселению в 2025 году. А жилой дом по улице Досмухамедулы, 10 – в 2027 году", - говорится в сообщении.

Напомним, еще в первых числах ноября аким столицы Женис Касымбек на отчётной встрече с населением пообещал жителям дома на улице Кенесары, что они переедут в новые квартиры до конца этого года.

Ранее о проблемах столичных жителей живущих в домах по адресам Акбидай, 14, Кенесары, 58, Потанина, 14/1, Арнасай, 111 и Досмухамедулы, 10 журналисты рассказывали в программе "Это вам не Лондон". В каждом выпуске проекта можно было увидеть самые запущенные дома и объекты столицы. Время в них словно замерло, а о людях забыли.

Накануне заместитель генерального директора и главный архитектор ТОО НИПИ "Астанагенплан" рассказал о городских районах, что попадут под снос и реновацию.

Автор фото: Арман Мухатов.