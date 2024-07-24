Жители аварийного общежития в Астане не дождались помощи от акимата

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Марк Брюшко. Сегодня, 14:18
Сегодня, 14:18
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Фото: Марк Брюшко.

Редакция BaigeNews.kz получила комментарий акимата Астаны, касательно судьбы общежития по адресу Луи Пастер, 69. Напомним, дом находится в столичном "золотом квадрате". В 2012 году по Программе модернизации там провели капитальный ремонт за пятьдесят два миллиона тенге. Но он, очевидно, не помог. Дом продолжает разрушаться. Кроме того в чудовищном состоянии пребывают общие туалеты и душевые. Что ответили владельцам страшных квадратных метров в городском Управлении жилья и жилищной инспекции смотрите в нашем репортаже. 

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