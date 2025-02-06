В Атырау состояние 100-квартирного жилого дома, расположенного на улице Достык, 2, ухудшается с каждым днём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

По словам жильцов, из-за отсутствия подвала здание каждый год проседает, что приводит к появлению трещин в стенах. В некоторых квартирах щели стали настолько большими, что сквозь них видно соседнюю комнату. Из-за перекоса здания ломается кафель, а двери выходят из косяков.

Жительница Молдир Ануарова рассказала, что в большинстве квартир нет отопления. Поскольку КСК не функционирует, жители в своё время самостоятельно пытались решить проблемы с системой отопления, но во многих квартирах она полностью вышла из строя.

"Мы вынуждены пользоваться электрическими обогревателями, из-за чего трансформаторы перегружаются. Мы боимся, что в доме случится пожар. Ванные комнаты и кухни сырые, стены покрылись плесенью... Мы сами подключаем электричество, потому что "Атырау Жарык" к нам на вызовы не приезжает", — жалуются жители.

Также люди рассказали, что самостоятельно латают аварийные козырьки у подъездов, но с каждым днём ситуация только ухудшается и фрагменты козырька грозят обрушится на головы проходящих.

Когда жильцы подали обращение через е-өтініш с просьбой о встрече, акимат назначил слушания на 10:00, но, по словам жителей, их никто не пригласил, а позже пришло уведомление, что встреча якобы состоялась.

Как известно, акимат включил этот дом в программу сноса на 2022–2026 годы, но позже предложил жильцам подождать до 2029 года. Однако такое долгое ожидание может привести к трагедии.

Согласно данным городского управления ЖКХ, здание было признано аварийным еще в 2019 году.

"В рамках программы реновации планируется решить проблему 236 аварийных многоквартирных домов, но пока по этой программе снесено лишь несколько домов, среди которых дома по адресу Азаттык, 72а и Абая, 23а, где ведется строительство. По остальным объектам еще идут переговоры с инвесторами. Помимо этой программы, с 2023 года мы начали приобретать квартиры для жителей аварийных домов в частном секторе. На данный момент куплено и передано 132 квартиры", — сообщили в управлении ЖКХ.

Заместитель акима Атырау Меиржан Мукасов, ссылаясь на закон "О жилищных отношениях", отметил, что фасады многоквартирных домов, подъезды и инженерные системы должны ремонтироваться за счёт средств самих жильцов.

"Акимат напоминает, что за состояние квартир отвечают их владельцы. Кроме того, электросети не находятся на балансе акимата, поэтому их ремонт за бюджетные средства невозможен", — заявил он.

Однако все эти отписки от руководителей еще более подтверждают опасения жильцов, что они никому не нужны. Их главное требование остается неизменным - срочное переселение в безопасное жилье с отоплением.