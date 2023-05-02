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рixabay Сегодня, 07:52
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Сегодня, 07:52
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Фото: рixabay

Жители Атырау останутся без электроэнергии

В Атырау отключат электроэнергию из-за капитального ремонта, передаёт BaigeNews.kz.

2 мая горожане останутся без электроэнергии.

Отключение электроэнергии с 09:30-18:00 часов планируется по следующим адресам:

ул.Зелинского;
ул.С.Датова;
ул.Подхозная;
ул.Мясокомбина;
ул.Жасталап;
ул.Вильямса;
ул.Коттеджная;
ул.Темирязова;
ул.Бокейханова;
ул.Куйши  Ыкылас;

В акимате также отметили, что с 10:00-17:00 часов планируется отключение электроэнергии по следующим адресам:

ул.Абая.,11,11а,11б,13,13а,15,15а,17а,28а, 28б;
ул.Махамбета.,107,116,116а,116б,116г;
ул.Досмухамедова -Тельмана.,13,15а,17, 19,19а,21;
пр.Азаттык.,40,42,49а;
ул.Новая.,13;
ул.Амангельды.,3;
с.Таскала;
ул.Косыбаева;
с/о."Сая" №2;

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Сегодня, 07:52
168
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