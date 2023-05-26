Жители Астаны озвучили свои требования к благоустройству дворов

Фото: Майра Джиенгулова

Наличие удобных уличных пространств и дворовых территорий один из главных показателей развивающегося современного города. Однако в Казахстане далеко не все населённые пункты могут похвастаться качественным и эстетичным обустройством. Конечно, хуже всего дела обстоят в регионах, на что недавно обратил внимание и президент страны. Астана в списке по качеству благоустройства находится на первом месте, но и в столице есть свои недоработки. В каком состоянии находятся дворовые детские площадки города, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

Объезжая дворы города, можно заметить, что все площадки выглядят будто под копирку – везде установлены однообразные игровые комплексы с "лазилкой", горкой, лестницей и шведской стенкой. Также можно увидеть одну карусель и качели. На этом часто заканчивается выбор для активного времяпровождения детей.

Как признались астанчане, самое главное, чтобы дворовая территория была безопасной.

"Первое - нужно чтобы дворы были закрыты от проезда машин. Чтобы дети могли безопасно играть. Во-вторых, должна делиться по возрастным категориям. То есть, для детей до пяти лет и от пяти лет. Также вокруг площадки нужна беговая дорожка. У нас во дворе можно было бы так сделать, двор позволяет. Еще побольше бы качелей, горок, чтобы песочница была чистая и могла закрываться, к примеру, на ночь", - перечисляет жительница Астаны Аружан Акберген.

Многодетная мама Арайлым Закиева предлагает свой список требований к дворовой территории. Больше всего астанчанку волнует безнаказанность дебоширов и хулиганов, которые портят общее имущество во дворе.

"На правом берегу во дворах сидят взрослые и подростки, которые иногда ломают детские площадки. Я думаю, там обязательно должно быть видеонаблюдение, чтобы потом можно было наказать дебоширов. Часто бывает ломают или утаскивают лавочки. Качелей сильно не хватает, дети плачут, ждут очереди. Также думаю, дворы должны быть огорожены. Ребенок может играть во дворе и потом выбежать на проезжую часть дороги. А ведь маленького ребенка могут и не заметить. Еще я бы предпочла, чтобы были отдельные площадки для детей на роликах, самокатах", - отмечает жительница города.

Также в перечне пожеланий жителей столицы: чистые дворы и площадки, качественный спортивный инвентарь, и ремонт устаревших горок и каруселей.

Стоит признать, дворы столицы ежегодно меняют свой облик. Но на правом берегу Астаны, особенно в более "старой" части города можно увидеть карусели с уже облупившейся краской, а где-то даже и сломанные.

В акимате района "Сарыарка" сообщили, что в этом году на благоустройство выделено почти 2 миллиарда тенге. На эти деньги обустроят дворовые территории, общественные пространства, проведут ремонтно-восстановительные работы, озеленение, освещение и другие виды благоустройства.

"Так, на проект "Бюджет народного участия" будет выделено 900 миллионов тенге. С 2019-го года в районе "Сарыарка" по этому проекту реализовано 54 инициативы жителей. Только в прошлом году в районе обновили 45 дворов, 23 из них в рамках участия жителей в бюджете столицы. Это республиканская программа, которая осуществляется в столице, областных центрах. Первая реализация в пилотном режиме была проведена в районе "Сарыарка". В 2023-м году планируется капитальный ремонт по 25 адресаам, в том числе ремонт квадрата улиц Дукенулы-Айманова-Валиханова-Богенбай батыра. При этом, благоустройство в квадрате данных улиц подразумевает и благоустройство внешней территорий домов. Например: пересмотр движения пешеходов и транспорта, прокладка новый тротуарных узлов, озеленение, дополнительное освещение и так далее", - проинформировали в акимате.

В районе Алматы также планируются работы по размещению малых архитектурных форм, ограждений, лавочек, урн, футбольного поля, тренажерной площадки – это должны сделать в 50 дворах, и еще в 30 дворах проведут ремонтно-восстановительные работы.

"Жители могут участвовать в программе "Бюджет народного участия", где они предлагают свой проект по благоустройству дворовой территории. Проект рассматривается экспертной комиссией и в случае соответствия положению для участия в программе, допускается к этапу голосования. В этом году по программе было предложено 74 проекта, экспертной комиссией к голосованию было отобрано 72 проекта. Помимо этого жители района с предложениями могут обратиться в Акимат района Алматы", - добавили в акимате района Алматы.

Что касается левого берега Астаны. То тут с появлением новых домов можно увидеть и яркие детские и спортивные площадки. Однако отдельного внимания требуют придворовые территории и въезды.

Так, в Есильском районе по программе "Бюджет народного участия" планируют отремонтировать шесть дворов, на улицах: Сыганак 64/1, Сарайшык 9, Керей Жанибек хандар 22, Туркестан 34, Е-495, 8, Улы Дала 17.

В новом районе Нура сообщили, что больше всего уделяется внимание озеленению, так как именно этого ждут жители.