Жители Астаны массово сдают кровь для пострадавших при крушении самолета
Чтобы оказать посильную помощь, столичные жители сдают кровь, которая может помочь пострадавшим людям.
Сегодня, 18:20
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Сегодня, 18:20Сегодня, 18:20
310Фото: акимат г. Астаны
Неравнодушные жители Астаны выстаиваются в очереди в столичном Центре крови, чтобы сдать кровь для нуждающихся в ней пациентов, выживших при крушении самолета под Актау, передаёт BaigeNews.kz.
"Горожане сопереживают пострадавшим и семьям погибших в результате падения самолета азербайджанских авиалиний в Актау 25 декабря. Чтобы оказать посильную помощь, столичные жители сдают кровь, которая может помочь пострадавшим людям", - говорится в сообщении.
Если вы хотите присоединиться к сдаче крови:
- адрес: ул. Керей-Жанибек хандар, 10. Время работы с 8:00 до 17:30. Справочная: 8 (7172) 54-32-41, 54-32-46.
Напоимним, Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
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