По прогнозам "Казгидромета", 30 марта в ряде городов Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые могут привести к загрязнению воздуха, передаёт BaigeNews.kz.

Снижение качества атмосферного воздуха прогнозируется в Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Риддере, Семее, Алматы, Астане и Петропавловске.

Как отмечают синоптики, неблагоприятные метеоусловия возникают из-за слабого ветра, тумана или температурной инверсии, когда вредные примеси накапливаются в приземном слое атмосферы. Специалисты рекомендуют жителям по возможности сократить время пребывания на улице, особенно вблизи дорог и промышленных зон, а также отказаться от проветривания помещений в часы максимального загрязнения. Тем, кто чувствует дискомфорт при дыхании, стоит использовать маски или респираторы. Людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы рекомендуется избегать физических нагрузок на свежем воздухе и соблюдать предписания врачей. Автовладельцам советуют пересесть на общественный транспорт, чтобы уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу.