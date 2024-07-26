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Жители Астаны и Алматы смогут увидеть открытие Олимпиады на больших экранах

Сегодня, 17:12
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
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Фото: pxhere.com

В Астане и Алматы организуют прямую трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр на больших экранах, передаёт BaigeNews.kz.

В столице увидеть мероприятие можно будет в следующих локациях:

  • Центральный Парк на территории монумента "Казахстанское солнце" (часы);
  • Лед экран Mega SilkWay (со стороны ЭКСПО);
  • проспект Туран - улица Кунаева;
  • проспект Момышулы - проспект Тауелсиздык;
  • экран на территории ЭКСПО МВЦ;
  • Арбат (Набережная).

Жители и гости Алматы будут наблюдать за трансляцией на пяти больших экранах:

  • Джамбо, проспект Назарбаева угол улицы Сатпаева, 14;
  • КЦДС "Атакент", улица Ауэзова угол улицы Тимирязева;
  • ТРЦ "ЦУМ" - медиафасад, улица Жибек Жолы напротив ЦУМа;
  • ТРЦ "Алмалы" - стела по улице Сатпаева на центральной площади;
  • ТРЦ "Тиграхауд" - медиафасад, проспект Абая угол улицы Алтынсарина.

Прямая трансляция начнется в 22:25 по местному времени.

В Казахстане трансляцию соревнований будут вести пять телеканалов: "Казахстан", Qazsport, "Хабар", "Ел Арна", "Жибек жолы".

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