Жители Астаны и Алматы смогут увидеть открытие Олимпиады на больших экранах
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
97Фото: pxhere.com
В Астане и Алматы организуют прямую трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр на больших экранах, передаёт BaigeNews.kz.
В столице увидеть мероприятие можно будет в следующих локациях:
- Центральный Парк на территории монумента "Казахстанское солнце" (часы);
- Лед экран Mega SilkWay (со стороны ЭКСПО);
- проспект Туран - улица Кунаева;
- проспект Момышулы - проспект Тауелсиздык;
- экран на территории ЭКСПО МВЦ;
- Арбат (Набережная).
Жители и гости Алматы будут наблюдать за трансляцией на пяти больших экранах:
- Джамбо, проспект Назарбаева угол улицы Сатпаева, 14;
- КЦДС "Атакент", улица Ауэзова угол улицы Тимирязева;
- ТРЦ "ЦУМ" - медиафасад, улица Жибек Жолы напротив ЦУМа;
- ТРЦ "Алмалы" - стела по улице Сатпаева на центральной площади;
- ТРЦ "Тиграхауд" - медиафасад, проспект Абая угол улицы Алтынсарина.
Прямая трансляция начнется в 22:25 по местному времени.
В Казахстане трансляцию соревнований будут вести пять телеканалов: "Казахстан", Qazsport, "Хабар", "Ел Арна", "Жибек жолы".
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