Жители Астаны и Алматы смогут увидеть открытие Олимпиады на больших экранах

В Астане и Алматы организуют прямую трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр на больших экранах, передаёт BaigeNews.kz.

В столице увидеть мероприятие можно будет в следующих локациях:

Центральный Парк на территории монумента "Казахстанское солнце" (часы);

Лед экран Mega SilkWay (со стороны ЭКСПО);

проспект Туран - улица Кунаева;

проспект Момышулы - проспект Тауелсиздык;

экран на территории ЭКСПО МВЦ;

Арбат (Набережная).

Жители и гости Алматы будут наблюдать за трансляцией на пяти больших экранах:

Джамбо, проспект Назарбаева угол улицы Сатпаева, 14;

КЦДС "Атакент", улица Ауэзова угол улицы Тимирязева;

ТРЦ "ЦУМ" - медиафасад, улица Жибек Жолы напротив ЦУМа;

ТРЦ "Алмалы" - стела по улице Сатпаева на центральной площади;

ТРЦ "Тиграхауд" - медиафасад, проспект Абая угол улицы Алтынсарина.

Прямая трансляция начнется в 22:25 по местному времени.

В Казахстане трансляцию соревнований будут вести пять телеканалов: "Казахстан", Qazsport, "Хабар", "Ел Арна", "Жибек жолы".