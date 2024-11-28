Жители Алматы смогут купить игрушки из переработанного пластика у особенных детей

В Алматы с 28 ноября стартует проект "Инклюзия в экологии – новогоднее чудо". В рамках акции любой желающий может приобрести елочные игрушки и оформление для офисов и других заведений, сделанные детьми с особыми потребностями. Игрушки будут выполнены из переработанного пластика и раскрашены детьми в рамках творческих мастер-классов с экотренерами, передает BaigeNews.kz.

В проекте могут принять участие как физические лица, так организации города. Компании могут предложить своим сотрудникам принять участие в челлендже, в ходе которого каждый из них приобретет одну или несколько елочных игрушек. Эко-Хаб принимает заявку на изготовление игрушек и приглашает партнерский реабилитационный центр или приезжает к детям, чтобы передать уже готовые материалы для творчества. Дети вместе с экотренерами изготавливают елочные украшения, которые затем могут быть использованы компаниями для оформления офисов, витрин магазинов, ресторанов или городских елок. Частично игрушки могут остаться у детей для украшения их реабилитационных центров. После завершения процесса каждая компания получает отчет от Эко-Хаба, а также ссылку на видео с мероприятий.

Евгений Мухамеджанов, инициатор проекта, рассказывает, что идея акции возникла не случайно: "К нам на мастер-классы приходят особенные детки, которые с интересом делают новые игрушки своими руками. Мы заметили, что именно у нас они чувствуют себя нужными и причастными к празднику, здесь у них все получается. Поэтому мы захотели, чтобы их труд был оценен обществом. А завтра, если они увидят свою игрушку на городской елке, в витрине магазина или ресторана, то их сердечки будут трепетать еще сильнее", - делится он.

Экологичные и креативные игрушки идеально подойдут для новогодних корпоративных боксов, оформления офисов и торговых точек. Важно, что если игрушки после праздников потеряют свою актуальность, их можно снова переработать и создать новые изделия, поддерживая цикл экологичной переработки.

Для получения подробной информации жители могут обратиться в Эко-Хаб по адресу ул. Маркова, 44, или по телефону +7 707 358 9992.

Фото: акимат г. Алматы.