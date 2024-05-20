Жители Алматы ощутили землетрясение

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 20 мая 2024г. в 10 час 10 мин 24 сек зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения расположен в 308 км на юг от г.Алматы на территории Китая.

"Энергетический класс землетрясения 12.9, магнитуда MPV 5.7, координаты эпицентра 40.43° с.ш. 77.03° в.д. Глубина 10 км. *Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г.Алматы - 2 балла", - говорится в сообщении.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.