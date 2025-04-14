  • 14 Апреля, 23:09
  • BAIGENEWS

Жители алматинского Арбата в шоке от нашествия бомжей

Несмотря на регулярные вызовы полиции, бездомные возвращаются и мстят жильцам.

Сегодня, 22:47
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:47
Сегодня, 22:47
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Фото: pxhere.com

Жители дома на алматинском Арбате выражают недовольство присутствием бездомных, облюбовавших дворы их девятиэтажки в центре города. Бродяги свободно входят в подъезды и устраивают там ночлеги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

По словам Гульмиры Джаембаевой, бездомные воспринимают их дом как место постоянного ночлега, попрошайничают на Арбате и возвращаются дом вечером. В подъездах они не только спят, но едят, ходят в туалет, занимаются сексом. 

Таир Чаниров отметил, что один из бездомных проживает в их подъезде уже 15 лет и гордится этим. 

Несмотря на регулярные вызовы полиции, бездомные возвращаются и мстят жильцам, разбивая окна и обрезая провода. 

Полиция проводит регулярные рейды, с начала года состоялось 17 мероприятий, в ходе которых бездомные направлялись в центры социальной адаптации и реабилитации. Однако многие из них сбегают и возвращаются на улицу, предпочитая ночевать в подъездах на центральных улицах.

Жители обеспокоены ухудшением ситуации и призывают власти принять меры для обеспечения порядка и безопасности в их районе. 

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