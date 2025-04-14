Жители алматинского Арбата в шоке от нашествия бомжей
Несмотря на регулярные вызовы полиции, бездомные возвращаются и мстят жильцам.
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Жители дома на алматинском Арбате выражают недовольство присутствием бездомных, облюбовавших дворы их девятиэтажки в центре города. Бродяги свободно входят в подъезды и устраивают там ночлеги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
По словам Гульмиры Джаембаевой, бездомные воспринимают их дом как место постоянного ночлега, попрошайничают на Арбате и возвращаются дом вечером. В подъездах они не только спят, но едят, ходят в туалет, занимаются сексом.
Таир Чаниров отметил, что один из бездомных проживает в их подъезде уже 15 лет и гордится этим.
Несмотря на регулярные вызовы полиции, бездомные возвращаются и мстят жильцам, разбивая окна и обрезая провода.
Полиция проводит регулярные рейды, с начала года состоялось 17 мероприятий, в ходе которых бездомные направлялись в центры социальной адаптации и реабилитации. Однако многие из них сбегают и возвращаются на улицу, предпочитая ночевать в подъездах на центральных улицах.
Жители обеспокоены ухудшением ситуации и призывают власти принять меры для обеспечения порядка и безопасности в их районе.
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