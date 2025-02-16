Об очередной трогательной спасательной операции рассказали в МЧС: в Актобе пожарные пришли на помощь коту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Актобе кот забрался на дерево и не смог самостоятельно спуститься. После нескольких неудачных попыток спасти питомца, хозяйка обратилась за помощью в службу 112", — говорится в сообщении.

Выручить пушистого искателя приключений удалось спасателям. Они забрались на забор, сняли с дерева бедолагу и передали в руки переживающей хозяйки.