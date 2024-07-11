Жители Актау запустили петицию из-за отсутствия питьевой воды

Жители Актау из разных микрорайонов массово жалуются на отсутствие питьевой воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Горожане жалуются, что вода, которую должны были подать в 8 утра, так и не появилась в кранах ни в 9 утра, ни даже к 12 часам дня.

"Устав терпеть постоянное отсутствие питьевой воды, жители запустили сегодня, 11 июля, петицию "Обеспечение питьевой водой населения города Актау" с требованием немедленно решить проблему с водоснабжением. К 12 часам дня петиция собрала более 100 подписей из необходимых 2500", - пишет издание.

Стоит отметить, в пресс-службе ТОО "МАЭК" сообщили, что после проведения ремонтных работ в 06:40 магистральный трубопровод питьевой воды ЦУВС-2 - ЦУВС-3 был поставлен на заполнение.