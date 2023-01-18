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Жители Актау рискуют здоровьем ради фото заледеневшего Каспия
Низкая температура воздуха стала причиной обледенения побережья Каспийского моря, что случается не часто. Актаусцы спешат насладиться необычным природным явлением, однако для некоторых прогулка оканчивается фиаско, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на InAktau.kz.
Лед сковал несколько метров водной поверхности моря. Ради новых впечатлений и красивых фото- и видеокадров жители и гости областного центра выходят на лед.
Однако не все точно "просчитывают" глубину и степень промерзания, поэтому в социальных сетях помимо красивых снимков зимнего променада появляются видео, где люди проваливаются в воду.
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Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, в их департамент сигналов о помощи в связи с падением в воду не поступало. Это позволяет сделать вывод, что все провалившиеся самостоятельно выбираются на берег и отправляются отогреваться.
Тем не мене, спасатели предупреждают жителей региона соблюдать предосторожность и соблюдать элементарные меры безопасности для предотвращения чрезвычайных ситуаций на льду:
- не ступать на плохо застывший лед;
- не собираться на поверхности льда группой;
- не приближаться к трещинам, бороздам во льду;
- не выходить на лед ночью и при плохой видимости.
По прогнозам синоптиков, мороз в Актау отступает, а значит скоро Каспийское побережье сбросит ледяную окантовку.
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