  • 6 Апреля, 13:45
  • BAIGENEWS

Жители Актау  очистили набережную от мусора после концерта

Они привели в порядок территорию набережной.

Сегодня, 11:40
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40
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Фото: скриншот с видео

После церемонии открытия международного мероприятия "Актау – культурная столица тюркского мира" более ста волонтеров и коммунальщиков Мангистауской области привели в порядок территорию набережной и очистили ее от мусора, передаёт BaigeNews.kz.

Жители также продемонстрировали настоящий пример гражданской ответственности. Они не только наслаждались концертом, но и помогали поддерживать чистоту в городе.

Подобные инициативы становятся все более распространенными среди населения. Стоит отметить, что с первого дня мероприятия волонтеры очищают побережье от мусора в рамках акции "Таза Қазақстан" и призывают жителей не загрязнять город.

"Известно, что на значимое для нашего города мероприятие приезжают гости из далеких, близких мест. Там, где  такое большое скопление народа, увеличивается количество мусора, а набережная мгновенно загрязняется. Помимо встречи гостей, оказания помощи, мы проводим непрерывную уборку. Тем самым мы протянули руку помощи специалистам коммунальных служб. Призываем всех жителей соблюдать чистоту", —  сказал волонтер Ислам Тилепов.

 

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