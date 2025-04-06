Жители Актау очистили набережную от мусора после концерта
Они привели в порядок территорию набережной.
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После церемонии открытия международного мероприятия "Актау – культурная столица тюркского мира" более ста волонтеров и коммунальщиков Мангистауской области привели в порядок территорию набережной и очистили ее от мусора, передаёт BaigeNews.kz.
Жители также продемонстрировали настоящий пример гражданской ответственности. Они не только наслаждались концертом, но и помогали поддерживать чистоту в городе.
Подобные инициативы становятся все более распространенными среди населения. Стоит отметить, что с первого дня мероприятия волонтеры очищают побережье от мусора в рамках акции "Таза Қазақстан" и призывают жителей не загрязнять город.
"Известно, что на значимое для нашего города мероприятие приезжают гости из далеких, близких мест. Там, где такое большое скопление народа, увеличивается количество мусора, а набережная мгновенно загрязняется. Помимо встречи гостей, оказания помощи, мы проводим непрерывную уборку. Тем самым мы протянули руку помощи специалистам коммунальных служб. Призываем всех жителей соблюдать чистоту", — сказал волонтер Ислам Тилепов.