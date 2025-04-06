После церемонии открытия международного мероприятия "Актау – культурная столица тюркского мира" более ста волонтеров и коммунальщиков Мангистауской области привели в порядок территорию набережной и очистили ее от мусора, передаёт BaigeNews.kz.

Жители также продемонстрировали настоящий пример гражданской ответственности. Они не только наслаждались концертом, но и помогали поддерживать чистоту в городе.

Подобные инициативы становятся все более распространенными среди населения. Стоит отметить, что с первого дня мероприятия волонтеры очищают побережье от мусора в рамках акции "Таза Қазақстан" и призывают жителей не загрязнять город.