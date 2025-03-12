Жители Абайской области в Казахстане продолжают сталкиваться с суровыми зимними условиями, несмотря на календарную весну, передаёт BaigeNews.kz.

В Сети появилось видео, на котором мужчина с лопатой в руках пробирается через сугробы, величина которых достигает его роста.

"Сегодня 9 марта 2025 года. Село Казымбет. Урджарский район. Абайская область", - комментирует мужчина, шагающий по снежному лабиринту.

В описании к записи автор задается вопросом: "Точно ли наступила весна в Казахстане?".

Местные жители и пользователи социальных сетей выразили поддержку сельчанам, отмечая, что подобные зимние явления были и в их детстве. Комментаторы в шутку подметили: "Такой снег был в нашем детстве, ходили как в лабиринте", а также добавили, что важно, чтобы с наступлением весны снег не растаял слишком быстро.

Жители села выражают надежду на скорое наступление весны и солнечных дней, несмотря на сложности, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Стоит отметить, что синоптики почти каждый день объявляют в Абайской области штормовое предупреждение в связи с обильными осадками, метлью и ветром.