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Жители 35 сел области Абай живут без качественной воды
В 35 селах области Абай нет централизованного водоснабжения. Жителям по-прежнему приходится брать воду из колодцев. Огорчает сельчан то, что водопровод у многих уже проложен, однако воды в нем все равно нет. К примеру, в селе Копа Аягозского района окончание модернизации систем водоснабжения ждут уже три года. В местном акимате заверяют, что вопрос будет решен только к 2025 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Так теперь выглядит заброшенный водопровод, который в селе Урджар пытались провести три года назад. Централизованную воду здесь ждут почти восемь тысяч жителей. Однако когда закончат строительство, пока не известно.
"Воды нет. Все перекопано. Обещали в этом году воду, но до сих пор ничего нет. Носим воду ведрами. Особенно тяжело в дни стирки", - жалуется жительница сеа Урджар Гульсымхан Кокеева.
Модернизация в селе началась в 2020 году. По проекту, питьевая вода должна поступать по 84 улицам. Проложить планировалось 82 километра водопроводных труб. Но за три года протянули всего 12. В акимате говорят, виноваты недобросовестные подрядчики. К слову, на модернизацию систем водоснабжения местные власти потратили 490 миллионов тенге.
"Стоимость проекта составляет миллиард 700 тысяч тенге. Сейчас мы ожидаем решение областного маслихата по корректировке проекта. Из-за удорожания строительных материалов сумма может увеличиться до 900 миллионов. После принятия корректировки работы по завершению объекта будут продолжены", - говорит специалист отдела архитектурного строительства Урджарского района Талгат Андасов.
А в селе Копа Аягозского района ситуация не лучше. Трубы, оставленные под открытым небом пять лет назад, сгнили. По данным областного Управления жилищно-коммунального хозяйства централизованной питьевой водой обеспечены почти 92% населения. В настоявшее время в регионе реализуется 33 проекта по модернизации систем водоснабжения на общую сумму 17 миллиардов тенге.
"Проектом это у нас в Аягозском районе, в Бородулихинском районе, Абайском, Жарминском, Урджарском районе. В городе Семей у нас тоже есть проекты. В селах Ай и Копа в Аягозском районе, начатые в 2018 году по определенным причинам работы до сих пор не завершены, уже поменялись по три подрядчика, со старыми подрядчиками договора расторгнуты. На сегодняшний день принято решение о корректировки проектов", - отмечает руководитель управления ЖКХ области Абай Болат Абдралиев.
На заброшенные объекты из областного бюджета дополнительно выделили 700 миллионов тенге. Однако проблема в этом году пока не разрешится. Чтобы обеспечить питьевой водой 100% населения области до 2025 года планируют реализовать 52 проекта.
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