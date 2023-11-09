Жителей Жамбылской области полностью обеспечат питьевой водой в 2025 году

В настоящее время 65 населённых пунктов Жамбылской области не охвачены питьевой водой. Для того, чтобы обеспечить эти сёла питьевой водой, акимат планирует до 2025 года построить централизованное водоснабжение и комплексные блок-модули, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В областном акимате сообщили, что в соответствии с поручением главы государства по 100%-ному обеспечению до 2025 года питьевой водой населённые пункты разработана Дорожная карта по полному обеспечению питьевой водой населённых пунктов региона.

По итогам 10 месяцев 2023 года доступ к питьевой воде в городах составляет 93,6%, в сельских населенных пунктах - 94,3%.

По состоянию на 1 ноября 2023 года по области 302 села обеспечены централизованным водоснабжением. Из них 267 сёл обеспечены из локальных источников, 35 сёл обеспечивается групповыми водоводами из 9 водозаборов подземными источниками. В том числе 11 сёл получают воду из родников, 3 села из открытых источников (озера Балхаш), оставшиеся 288 сёл обеспечены подземными скважинами. В пяти сёлах с численностью менее 200 человек установлены комплексные блок-модули.

"Для обеспечения оставшихся 65 сёл питьевой водой выработан План поэтапного обеспечения, где учтён каждый населённый пункт области. Из необеспеченных сёл в 34 планируется строительство централизованного водоснабжения, а в 26 малонаселённых сёлах за счёт средств местного бюджета будут установлены комплексные блок-модули", - сообщили в акимате Жамбылской области.

На текущий год на обеспечение питьевой водой населённых пунктов из республиканского бюджета выделено 11,7 миллиардов тенге, из областного - 1,9 миллиардов тенге.