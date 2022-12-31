Жителей Земли поздравили с Новым годом из космоса

Фото: roscosmos.ru

Поздравительную видеооткрытку для землян записали космонавты Международной космической станции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Космонавты и астронавты, работающие в настоящее время на борту МКС, 15 раз пересекут часовые пояса, в которых уже наступил Новый год.

По данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш, первый раз экипаж станции встретил Новый год в 13:06 по московскому времени, в этот момент МКС пролетал над Тихим океаном, восточнее Марианских островов.

Как рассказал командир МКС Сергей Прокопьев, на новогоднем столе экипажа будут деликатесы.

"У нас на новогоднем столе будет нехитро: белуга, креветки, чёрная икра. Всё, правда, в небольшом количестве и консервированное. Главным блюдом надеемся сделать что-то наше традиционное, салат оливье. Все ингредиенты у нас для этого есть", — рассказал космонавт.

Традиционно экипаж станции не отмечает все 15 пересечений часовых поясов, а только тогда, когда станция будет пересекать часовые пояса стран, представители которых работают на станции.

Когда МКС будет пролетать над Казахстаном, экипаж российского сегмента отметит наступление нового года по московскому времени.

Спустя три часа сменится дата в календаре по Гринвичу. Именно к этому часовому поясу привязан распорядок работы на МКС.

В 8:00 по Москве первого дня Нового года, когда в Вашингтоне только наступит 1 января, поздравления с Новым годом начнут принимать астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джош Кассада. Станция при этом будет пролетать над Россией, южнее Севастополя.

Спустя час Новый год придёт и в "космическую" столицу США — в Хьюстон.

Когда в Москве 1 января будет уже 13:51, МКС пролетит севернее Гавайских островов. Это последний (и самый "поздний") часовой пояс, в который придёт Новый год для жителей Земли.