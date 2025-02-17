Жителей восьми областей Казахстана предупредили о загрязнении воздуха
Синоптики сообщили о неблагоприятных метеорологических условиях в восьми городах страны.
Сегодня, 08:55
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Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
126Фото: pixabay.com
17 февраля неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Павлодаре, Караганде, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
По данным "Казгидромет", неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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