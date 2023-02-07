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ДЧС ВКО Сегодня, 13:43
135
Сегодня, 13:43
135
Фото: ДЧС ВКО

Жителей ВКО предупредили о возможном самопроизвольном сходе лавин

Лавинная опасность в регионе объявлена с 7 по 9 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации областного филиала ГУ "Казселезащита", в связи с выпадением осадков, усилением ветра, неустойчивостью снежного покрова 7-9 февраля в горных районах области возможен самопроизвольный сход лавин.

"Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы", - отметили в департаменте.

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#лавина #ВКО #сход
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:43
135
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