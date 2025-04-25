Жителей прибрежного района Мясокомбинат в Уральске расселят на безопасное расстояние от реки Урал, передает BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

В зоне риска находятся 10 земельных участков — шесть жилых домов. Обстановку на месте оценивают эксперты созданной при акимате комиссии. Специалисты подбирают оптимальные варианты решения проблемы. Новые дома предоставят в безопасном месте подальше от побережья.

"Мы работаем строго в соответствии с законом о жилищных отношениях. Ведём разъяснительную работу с населением. Объясняем, что в случае изъятия имущества люди получат равноценную жилплощадь, причём в благоустроенных многоквартирных домах", – сказал руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Уральска Абылай Нурмаков.

В случае отказа от выдачи квартир люди получат финансовую компенсацию за изъятое имущество. Земельные участки и дома оценят строго по рыночной стоимости.