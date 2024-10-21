Жителей Тараза эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

В Таразе произошёл пожар в квартире жилого дома на четвёртом этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Возгорание произошло на площади два квадратных метра. Прибывшие пожарные по лестничному маршу эвакуировали 10 жителей, из них двое детей. Огнеборцы ликвидировали пожар.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.