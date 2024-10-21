25 қазан Республика күні
  • 21 Октября, 04:16
  • BAIGENEWS

Жителей Тараза эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

Сегодня, 03:23
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 03:23
Сегодня, 03:23
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Таразе произошёл пожар в квартире жилого дома на четвёртом этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Возгорание произошло на площади два квадратных метра. Прибывшие пожарные по лестничному маршу эвакуировали 10 жителей, из них двое детей. Огнеборцы ликвидировали пожар. 

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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