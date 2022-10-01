Жителей столицы предупредили об антитеррористических учениях

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Учения "ВИРАЖ-2022" пройдут 1 октября с 10:00 до 12:00 на территории учебного центра, который расположен на объездной дороге АН64, за авторынком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Мероприятие проодится для проверки готовности сил и средств к выполнению задач по реагированию на различные кризисные ситуации, в том числе сопровождающиеся террористическими проявлениями.

Отмечается, что учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.

В рамках учения предусмотрены меры по ограничению движения автотранспортных средств, а также передвижение военной техники, в том числе по объездной дороге АН64.

В оперативном штабе по борьбе с терроризмом попросили жителей отнестись к учебным мероприятиям с пониманием, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования служащих госорганов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространение ложной информации.