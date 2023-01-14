Жителей столицы предпредили об опасности снега и сосулек на крышах

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Специалисты Департамента по ЧС Астаны призвали жителей столицы быть осторожными и обращать внимание на скопление снега и наледи при выходе из зданий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

"В связи с выпадением большого количества осадков в виде снега и резких потеплений в столице появилась угроза схода снежных и ледяных масс. Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует гражданам соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий.При выходе из зданий следует обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание важно уделить безопасности детей.Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться.Возможно, это сход снега или ледяной глыбы, поэтому лучше как можно быстрее отбежать на безопасное расстояние", — предупреждают спасатели.

В ведомстве также советуют не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависает снег.

Владельцев бизнеса столичные спасатели просят организовать работы по очистке крыш.

В ведомстве напомнили, что в местах сброса снега, должны быть установлены ограждения и знаки, запрещающие пешеходное движение.