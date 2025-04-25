Жителей села Тепличное эвакуируют из-за угрозы подтопления
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Власти приняли решение о заблаговременной эвакуации жителей села Тепличное Кызылжарского района в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, передаёт BaigeNews.kz.
Эвакуация проводится 25 апреля с 15:00 до 18:00 часов.
Для тех, кто нуждается в помощи при переезде, организован подвоз жителей, а также дежурит скорая помощь.
Для временного размещения граждан подготовлены эвакуационные пункты на базе средней школы №2 в селе Бесколь и в общежитии по улице Жумабаева, 142 в Петропавловске.
На месте работают сотрудники ДЧС, представители акимата и других экстренных служб. Жителей просят сохранять спокойствие и следовать всем указаниям оперативных служб.
Работы по укреплению дамбы в селе Тепличное продолжаются.
Подразделения МЧС работают в усиленном режиме. На данный час произведена укладка 38 тысяч мешкотары. Для эвакуации населения предусмотрено 7 вахтовок и 3 автобуса МЧС.
Ранее сообщалось, что Северо-Казахстанская область готовится к возможному паводку.
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