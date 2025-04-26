В окружённом водой селе Прибрежное Кызылжарского района СКО обеспечили транспортное сообщение, чтобы жители могли добираться в другой населённый пункт, а также привозить продукты и медикамменты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, а также Астаны совместно с полицейскими и представителями местных исполнительных органов помогают жителям населённого пункта.

"Для перевозки населения задействованы 13 плавательных средств. Спасатели организовали регулярные рейсы, чтобы обеспечить людям доступ к необходимым услугам и безопасную эвакуацию в случае необходимости", — сообщили в МЧС.

На месте координирует работу заместитель начальника управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО Марат Сыздыков. Спасательные подразделения продолжают работать в усиленном режиме.

Напомним, спасатели круглосуточно работают в сёлах Тепличное, Прибрежное, Ольшанка Кызылжарского района, а также в поселке Заречный города Петропавловска. Из селаТепличное спасателям пришлось заблаговременно эвакуировать жителей в Бесколь и Петропавловск. Пик паводка ожидается с 28 по 30 апреля.