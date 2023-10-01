Жителей пяти городов просят сократить прогулки 1 октября

"Казгидромет" прогнозирует в воскресенье неблагоприятные метеоусловия в Атырау, Актобе, Актау, Алматы и ночью в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в этих городах 1 октября возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям этих населённых пунктов: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее в "Казгидромете" рассказывали о погоде в первый день октября. В восточных, юго-восточных и центральных регионах страны по прежнему пройдут дожди, ночью в горных районах Восточно-Казахстанской области – дождь и мокрый снег. На остальной территорий республики погода будет без осадков.