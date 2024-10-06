Жителей пяти городов Казахстана предупредил "Казгидромет"

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 6 октября ожидаются в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Атырау, Актобе и ночью в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что 6 октября на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. На северо-западе, востоке, юге, юго-востоке, в центре республики ожидается дождь, на юге, юго-востоке страны с грозой, в горных районах юго-востока, ночью юга – сильный дождь. На северо-западе, севере, юге, юго-востоке, востоке страны ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока страны прогнозируется туман.