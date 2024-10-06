Жителей пяти городов Казахстана предупредил "Казгидромет"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 6 октября ожидаются в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Атырау, Актобе и ночью в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что 6 октября на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. На северо-западе, востоке, юге, юго-востоке, в центре республики ожидается дождь, на юге, юго-востоке страны с грозой, в горных районах юго-востока, ночью юга – сильный дождь. На северо-западе, севере, юге, юго-востоке, востоке страны ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока страны прогнозируется туман.
Самое читаемое
- Массовая драка в Талгаре: видео задержания подозреваемых появилось в Сети
- Убили из-за банки пива - подробности о смерти подростка в драке рассказали родные
- Иностранца судят за убийство четырёх человек в ЗКО
- Педагог из Семея поделился секретом, как научить учеников любить школу
- Смертельное ДТП в Алматы: столкнулись автобус и легковушка