  • 14 Апреля, 16:37
  • BAIGENEWS

Жителей посёлка эвакуируют из-за крупного пожара в области Абай

Горит шелуха подсолнечника.

Сегодня, 16:05
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: МЧС РК

Сотрудники МЧС тушат возгорание шелухи в посёлке Приречное области Абай. Жителей эвакуируют. Для борьбы с огнём привлекли вертолёт, передаёт BaigeNews.kz.   

Тушение осложняется порывистым ветром.

На базе Командного центра МЧС Казахстана развернут оперативный штаб.

Всего в операции задействовано 111 человек и 33 единицы техники МЧС, ДП, МИО, ТОО и воинской части 68303 МЧС РК. На месте пожара работают сотрудники ЦМК МЧС и психологи ДЧС. 

В ДЧС области Абай открыта горячая линия по номеру - 8 (722) 35-38-36.

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