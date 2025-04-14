Жителей посёлка эвакуируют из-за крупного пожара в области Абай
Горит шелуха подсолнечника.
Сегодня, 16:05
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Сегодня, 16:05Сегодня, 16:05
86Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС тушат возгорание шелухи в посёлке Приречное области Абай. Жителей эвакуируют. Для борьбы с огнём привлекли вертолёт, передаёт BaigeNews.kz.
Тушение осложняется порывистым ветром.
На базе Командного центра МЧС Казахстана развернут оперативный штаб.
Всего в операции задействовано 111 человек и 33 единицы техники МЧС, ДП, МИО, ТОО и воинской части 68303 МЧС РК. На месте пожара работают сотрудники ЦМК МЧС и психологи ДЧС.
В ДЧС области Абай открыта горячая линия по номеру - 8 (722) 35-38-36.
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