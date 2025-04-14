Сотрудники МЧС тушат возгорание шелухи в посёлке Приречное области Абай. Жителей эвакуируют. Для борьбы с огнём привлекли вертолёт, передаёт BaigeNews.kz.

Тушение осложняется порывистым ветром.

На базе Командного центра МЧС Казахстана развернут оперативный штаб.

Всего в операции задействовано 111 человек и 33 единицы техники МЧС, ДП, МИО, ТОО и воинской части 68303 МЧС РК. На месте пожара работают сотрудники ЦМК МЧС и психологи ДЧС.

В ДЧС области Абай открыта горячая линия по номеру - 8 (722) 35-38-36.