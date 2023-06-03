Жителей Петропавловска заставляют оплачивать ранее выставленные бизнесменам счета за тепло

Фото: pixabay.com

Жители Петропавловска вынуждены оплачивать счета за отопление, которые ранее начислялись предпринимателям различных организаций и магазинов "у дома", располагающихся на первых этажах многоэтажек. В квитанциях за март и апрель жильцы получили уведомления с перерасчётом, сумму которого они должны будут оплатить до конца этого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В апреле этого года рядовым потребителям в Петропавловске стали приходить квитанции за коммунальные услуги, где отдельной строкой значилась сумма перерасчёта за потребленную тепловую энергию. У всех она была разная. У кого-то 200-300 тенге, а кто-то должен был выложить за эту "услугу" больше тысячи.

И такие "перерасчеты" получила львиная доля потребителей города. Давайте разбираться вместе, за что мы задолжали компании и должны ли оплачивать данные суммы.

Как пояснили в компании, к предпринимателям стали применять какой-то специальный коэффициент, и из разряда потребителей вдруг перевели в субпотребителей. Тогда суммы начислений увеличились сразу в несолько раз, так что для некоторых бизнесменов они стали просто неподъёмными. Действия энергетиков возмутили не только самих предпринимателей, но и общественников. Вопрос активно обсуждали в социальных сетях, рассматривали на заседании областного общественного совета, где назвали действия монополистов произволом и предложили решать спор в судебном порядке.

АО "Севказэнерго" в свою очередь пыталось решить проблему, не доводя дело до суда. И в качестве альтернативы предложило изменить методику начисления для предпринимателей, но при этом распределить начисленные им ранее суммы на рядового потребителя. То есть жильцов тех же домов, где находятся встроенные офисы и магазины.

В компании пояснили, что фактический объем тепловой энергии, который дом уже потребил, начиная с сентября 2022 года, и который был зафиксирован общедомовым прибором учета, должен быть распределен между бытовыми и небытовыми потребителями в равной степени. Ранее распределение тепловой энергии производилось с перевесом на нежилые помещения, но теперь оно производится на одинаковых условиях, а ту часть оплаты, которую сняли с нежилых помещений, разделили на всех соразмерно занимаемой площади.

"В связи с этим доначисления коснулись многоквартирных жилых домов, в которых расположены коммерческие объекты. Такой перерасчет будет вестись на протяжении четырех месяцев: в марте за сентябрь-октябрь, в апреле за ноябрь, в мае за декабрь, в июне за январь. Средний тариф доначисления за 1 кв.м за октябрь 2022 года составил 5,52 тенге. Но стоит учесть, что каждый месяц сумма доначисления будет разниться в зависимости от зафиксированных показаний прибора учета и оплачиваемого периода. К примеру, в январе дому необходимо было больше тепла, чем в сентябре. Соответственно, в июньском платежном документе разница, выставленная за январь, будет больше, чем в мартовском, когда были выставлены осенние доначисления. Сумма перерасчета будет отражаться ежемесячно в едином платежном документе отдельной строкой с указанием периода. С 1 февраля 2023 года текущий объем уже распределяется соразмерно площади. Сумму перерасчета жильцы могут оплатить в рассрочку до конца года", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО "Севказэнерго".

Вот только в антимонопольном департаменте инициативу монополистов о решении дела в досудебном порядке не поддержали. В ведомстве не только сочли незаконной новую методику начисления оплаты за тепло предпринимателям, но и сам факт перерасчёта. В адрес антимонополистов уже поступило множество обращений от рядовых потребителей.

"Департамент, рассмотрев данные обращения, посчитал, что в данных действиях ТОО "Севказэнергосбыт" имеется нарушение законодательства РК о естественных монополиях. В этой связи, департамент обратился с иском в специализированный экономический суд СКО с требованиями признать незаконными и обязать прекратить действия ТОО "Севказэнергосбыт" по произведению перерасчета данной группе потребителей. А также обязать ТОО "Севказэнергосбыт" произвести перерасчет данной группе потребителей, в случае оплаты данных начислений", — сообщили в ведомстве.

Сейчас идут судебные разбирательства. При чём антимонополисты пытаются признать незаконными действия энергетиков, и в отношении предпринимателей, и в отношении рядовых жителей областного центра. Как долго еще будут идти суды, неизвестно, а чем они закончатся — и подавно. Так что платить или дождаться законного решения по этому вопросу, каждый потребитель должен решать самостоятельно. Даже в квитанции сказано, что заплатить всю сумму нужно до конца года. Правда, сердобольные контролёры уже начали обход таких неплательщиков, которым предлагают сразу оплатить выставленный, но пока ещё непризнанный законным долг.