Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Жителей Петропавловска заставляют оплачивать ранее выставленные бизнесменам счета за тепло
pixabay.com Сегодня, 03:25
143
Сегодня, 03:25
143
Фото: pixabay.com

Жителей Петропавловска заставляют оплачивать ранее выставленные бизнесменам счета за тепло

Жители Петропавловска вынуждены оплачивать счета за отопление, которые ранее начислялись предпринимателям различных организаций и магазинов "у дома", располагающихся на первых этажах многоэтажек. В квитанциях за март и апрель жильцы получили уведомления с перерасчётом, сумму которого они должны будут оплатить до конца этого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В апреле этого года рядовым потребителям в Петропавловске стали приходить квитанции за коммунальные услуги, где отдельной строкой значилась сумма перерасчёта за потребленную тепловую энергию. У всех она была разная. У кого-то 200-300 тенге, а кто-то должен был выложить за эту "услугу" больше тысячи. 

И такие "перерасчеты" получила львиная доля потребителей города. Давайте разбираться вместе, за что мы задолжали компании и должны ли оплачивать данные суммы.

Как пояснили в компании, к предпринимателям стали применять какой-то специальный коэффициент, и из разряда потребителей вдруг перевели в субпотребителей. Тогда суммы начислений увеличились сразу в несолько раз, так что для некоторых бизнесменов они стали просто неподъёмными. Действия энергетиков возмутили не только самих предпринимателей, но и общественников. Вопрос активно обсуждали в социальных сетях, рассматривали на заседании областного общественного совета, где назвали действия монополистов произволом и предложили решать спор в судебном порядке.

АО "Севказэнерго" в свою очередь пыталось решить проблему, не доводя дело до суда. И в качестве альтернативы предложило изменить методику начисления для предпринимателей, но при этом распределить начисленные им ранее суммы на рядового потребителя. То есть жильцов тех же домов, где находятся встроенные офисы и магазины.

В компании пояснили, что фактический объем тепловой энергии, который дом уже потребил, начиная с сентября 2022 года, и который был зафиксирован общедомовым прибором учета, должен быть распределен между бытовыми и небытовыми потребителями в равной степени. Ранее распределение тепловой энергии производилось с перевесом на нежилые помещения, но теперь оно производится на одинаковых условиях, а ту часть оплаты, которую сняли с нежилых помещений, разделили на всех соразмерно занимаемой площади.

"В связи с этим доначисления коснулись многоквартирных жилых домов, в которых расположены коммерческие объекты. Такой перерасчет будет вестись на протяжении четырех месяцев: в марте за сентябрь-октябрь, в апреле за ноябрь, в мае за декабрь, в июне за январь. Средний тариф доначисления за 1 кв.м за октябрь 2022 года составил 5,52 тенге. Но стоит учесть, что каждый месяц сумма доначисления будет разниться в зависимости от зафиксированных показаний прибора учета и оплачиваемого периода. К примеру, в январе дому необходимо было больше тепла, чем в сентябре. Соответственно, в июньском платежном документе разница, выставленная за январь, будет больше, чем в мартовском, когда были выставлены осенние доначисления. Сумма перерасчета будет отражаться ежемесячно в едином платежном документе отдельной строкой с указанием периода. С 1 февраля 2023 года текущий объем уже распределяется соразмерно площади. Сумму перерасчета жильцы могут оплатить в рассрочку до конца года", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО "Севказэнерго".

Вот только в антимонопольном департаменте инициативу монополистов о решении дела в досудебном порядке не поддержали. В ведомстве не только сочли незаконной новую методику начисления оплаты за тепло предпринимателям, но и сам факт перерасчёта. В адрес антимонополистов уже поступило множество обращений от рядовых потребителей.

"Департамент, рассмотрев данные обращения, посчитал, что в данных действиях ТОО "Севказэнергосбыт" имеется нарушение законодательства РК о естественных монополиях. В этой связи, департамент обратился с иском в специализированный экономический суд СКО с требованиями признать незаконными и обязать прекратить действия ТОО "Севказэнергосбыт" по произведению перерасчета данной группе потребителей. А также обязать ТОО "Севказэнергосбыт" произвести перерасчет данной группе потребителей, в случае оплаты данных начислений", — сообщили в ведомстве.

Сейчас идут судебные разбирательства. При чём антимонополисты пытаются признать незаконными действия энергетиков, и в отношении предпринимателей, и в отношении рядовых жителей областного центра. Как долго еще будут идти суды, неизвестно, а чем они закончатся — и подавно. Так что платить или дождаться законного решения по этому вопросу, каждый потребитель должен решать самостоятельно. Даже в квитанции сказано, что заплатить всю сумму нужно до конца года. Правда, сердобольные контролёры уже начали обход таких неплательщиков, которым предлагают сразу оплатить выставленный, но пока ещё непризнанный законным долг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:25
143
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх