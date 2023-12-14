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Жителей нескольких городов Казахстана предупредили об ухудшении качества воздуха

Сегодня, 08:16
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 08:16
Сегодня, 08:16
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Фото: baigenews.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в ряде городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 14 декабря 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.

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