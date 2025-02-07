Кокшетауский городской суд вынес приговор в отношении Т. и Б., обвиняемых в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте драгоценных металлов в особо крупном размере, а также вовлечении их в законный оборот. Преступления совершены группой лиц по сговору, передаёт BaigeNews.kz.

Как установлено судом, Т. занимался скупкой золотосодержащих материалов, из которых изготавливал ювелирные изделия. Для реализации преступной схемы он привлек соучастника Б.

В ходе расследования собраны доказательства вины: показания свидетелей, изъятое оборудование, аффинированное золото и ювелирные изделия, а также заключения экспертиз, подтвердившие незаконность деятельности.

Суд признал Т. виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного преступным путем. Б. был осужден на 3 года лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с драгоценными металлами.

Приговор ещё не вступил в законную силу.