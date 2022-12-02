Жителей Экибастуза разместили в Доме отдыха "Энергетик". Но не всех

Глава АО "Центрально-Азиатской энергетической корпорации" (ЦАЭК) Александр Клебанов обратился к жителям Экибастуза. Он сообщил, что на период восстановления теплоснабжения города принято решение разместить жителей города в Доме отдыха "Энергетик", передает BaigeNews.kz.

"На период восстановления теплоснабжения города ТОО "Экибастузтеплоэнерго" принято решение о размещении жителей города в Доме отдыха "Энергетик" в селе Мичурино и в профилактории "Энергетик" АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", находящихся в городе Павлодар. На данный момент размещено 94 ребенка и их родители, 11 пенсионеров и 4 инвалида. В первую очередь будут размещены жители с маленькими детьми, инвалиды и пенсионеры", -

На официальной странице "Экибастузтеплоэнерго" размещены контакты, куда просят обратиться экибастузцев: на WhatsApp по номеру +7 (778) 742-19-21 необходимо прислать следующее:

1. Фото документа, удостоверяющего личность;

2. Фото документа, подтверждающего регистрацию по постоянному месту жительства (книга регистрации граждан, адресная справка);

3. Прописать к какой категории граждан вы относитесь.