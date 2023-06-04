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Жителей Атырау штрафуют за полив огородов питьевой водой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



В "Атырау облысы су арнасы" сообщили, что со 2 июня проводятся рейды для выявления фактов нарушения правил водопользования, фактов незаконного полива придомовых участков. На предприятии уверены, что это позволит в определённой степени снизить нагрузку на систему подачи питьевой воды, и, как следствие, стабилизировать давление в линии водоснабжения.

В первый рейдовый день удалось выявить ряд нарушений. На нарушителей наложены штрафы.

"Атырау облысы Су Арнасы" ещё раз напоминает, что полив зеленых насаждений и огородов питьевой водой в дневное время (08:00-22:00) запрещается.

Рейды по частному сектору будут продолжены и ко всем нарушителям будут применены соответствующие штрафные санкции.

Насос, качающий питьевую воду без ёмкости, напрямую из центральной водопроводной линии, лишает напора воды следующие на данном водопроводе участки. В результате на соседних участках жители остаются практически без воды.