По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 12 января ожидаются сразу в 10 городах Казахстана: Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Актобе, Шымкенте, Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики спрогнозировали резкое похолодание в некоторых регионах Казахстана в ближайшие три дня. А на 12 января в большинстве областей страны объявлено штормовое предупреждение из-за тумана.