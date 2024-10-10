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Жителей Астаны и Алматы предупредили синоптики

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Жителей Астаны и Алматы предупредили синоптики Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 10 октября в городе Алматы, ночью в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

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