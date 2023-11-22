Жителей Алматы предупредили об ухудшении погоды

В Алматы ожидается ухудшение погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

По прогнозу РГП "Казгидромет", в городе Алматы в период 23 ноября, а также 29 и 30 ноября, ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра, возможны осадки с переходом в мокрый снег, понижение температуры воздуха до -3 градусов. На дорогах и тротуарах прогнозируются гололедные явления.

На проезжей части дорог возможно возникновение обледенений, накатов, в связи с чем призываем водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать резкого маневрирования и торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.