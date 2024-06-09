Жителей Алматы предупредил "Казгидромет"

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 9 июня ожидаются в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в Алматы возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, на большей части территории страны, по прогнозам синоптиков, сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на севере страны – сильный дождь, град, шквал. По республике ожидаются туман, усиление ветра, во многих регионах пройдут кратковременные дожди.