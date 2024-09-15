Жителей Алматы поздравили салютом за счёт спонсоров
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Телебашня "Кок-Тобе" засветилась праздничным шоу ко Дню Алматы, передаёт BaigeNews.kz
Ко Дню города запустили яркое мультимедийное шоу на телебашне "Коктобе". Его было видно с разных точек города.
"Завершающим аккордом этого дня стал запуск красочного фейерверка в парке "Кок-Тобе". Отметим, что салют был организован за счет частных спонсорских средств", — сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
Напомним, каждое третье воскресенье сентября алматинцы отмечают День города. В этот день в мегаполисе проходили праздничные концерты, знаменитый фестиваль Apple Fest, а также театрализованные представления и другие мероприятиямультимедийное шоу на медиафасадах телебашни "Көк Төбе" — это часть обновленного освещения одного из символов Алматы.
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