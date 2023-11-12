Жителей Алматы напугал подозрительный хлопок

Алматинцы пожаловались на странный звук, похожий на хлопок. Как выяснилось, причиной стал сбой в работе котельни "Южная", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в управлении энергетики и водоснабжения Алматы, после кратковременного отключения электоэнергии котельная работает в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.

"12 ноября в 9:40 на котельной "Южная" в Бостандыкском районе было зафиксировано кратковременное отключение подачи электрической энергии с остановкой оборудования. На водогрейном котле № 3 произошел сбой в работе автоматики с воспламенением остаточной газовоздушной смеси. По этой причине жители близлежащих домов могли услышать звук, похожий на хлопок", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что проблему устранили за 10 минут.