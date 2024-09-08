Жителей Алматы и ещё двух городов предупредил "Казгидромет"
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 8 сентября ожидаются в Алматы, Актобе и Актау, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, в некоторых регионах страны в воскресенье объявлено штормовое предупреждение. Ожидается дождь и снег.
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